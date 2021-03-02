Kocaeli'den Suriye'ye 2 tır gıda yardımı gönderildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayırseverlerce yapılan bağışlarla temin edilen 2 tır dolusu gıda yardımı Suriye'ye gönderildi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Gölcük Temsilcisi Resul Bayazıt, yardım eden Gölcük halkına teşekkür ederek, "Kendilerinden Allah razı olsun. Kamplarda çadırlarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için yardımlarımızı yapıyoruz. Bu kardeşlerimiz bu kış ortasında çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bunların yaşamlarına destek olmak için biz elimizden gelen yardımlara aksatmadan devam ediyoruz." dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şubesi Temsilcisi Şükrü Çakır da her zaman mağdur insanların yardımına koştuklarına işaret ederek, "Her ay düzenli bir şekilde gıda yardımlarını yapıyoruz. Bu kapsamda Kocaeli genelinde ve Gölcük başta olmak üzere toplam 11 tır gıda yardımı topladık." ifadesini kullandı.

Gölcük Kaymakamı Yazı işleri Müdürü Lütfü Yılmaz ise "Öncelikle bu yardımlar için dernek yönetimine teşekkür ederim. Bu yardımlar bize atalarımızdan bir mirastır. Her zaman mağdur olan insanlarımızın yanında oluyoruz. Bugün yapılan yardımlar da bunun örneğidir." diye konuştu.

Yapılan duadan sonra tırlar uğurlandı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner