Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi
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Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi

Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Muğla'nın Bodrum ilçesine deniz süpürgesi gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Muğla'nın Bodrum ilçesine deniz süpürgesi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla harekete geçen ekipler, afet yaşanan bölgelerin yardımına koştu.

Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya giden itfaiye ekipleri, burada büyük bir özveriyle çalışarak yangının söndürülmesine katkı sundu.

Daha sonra Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de iş makineleri gönderen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Muğla'nın Bodrum ilçesi için seferber oldu.

Orman yangınları sonucu ortaya çıkan partiküller ve molozların deniz kirliliğine yol açtığı bölgeden gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü de deniz süpürgesini temizlik çalışmalarına destek verilmesi amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi.

Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi
Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi
Kocaeli'den orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Bodrum'a deniz süpürgesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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