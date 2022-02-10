Kocaeli'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'den kısa kısa

AA, Kadir Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B'yi gözaltına aldı.

İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Karamürsel'de arı kovanı hırsızlığına tutuklama

Karamürsel ilçesinde arı kovanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Ö.G'yi (31) yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 15 dolu arı kovanı, 6 uyuşturucu hap, 15 demir boru, kurusıkı tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title