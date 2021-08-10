Kocaeli'den kısa kısa
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Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aracın çarptığı yaya öldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aracın çarptığı yaya öldü.

D-100 kara yolu Uzuntarla mevkisinde bir restoranda çalışan Yakup Ç'ye (19), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ülkü Ocakları Karamürsel Şubesi'nden yangın bölgesine yardım

Ülkü Ocakları Karamürsel Şubesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Antalya ve Muğla'daki yangın bölgelerine gönderildi.

Başkan Adnan Göktekin, gazetecilere, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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