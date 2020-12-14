Kocaeli'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'den kısa kısa

14.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:42
Kocaeli'den kısa kısa

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 40 ton kömür, ihtiyaç sahibi 50 aileye dağıtıldı.

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 40 ton kömür, ihtiyaç sahibi 50 aileye dağıtıldı.

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla başlattıkları kampanyaya yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Ayar, "Kampanya kapsamında 40 tona yakın kömür topladık. Topladığımız bu kömürlerin belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 50 aileye eşit oranda dağıtımını sağlıyoruz. Bize bu kampanya için destek veren tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çayırova'da trafik kazası

Çayırova ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde O.P. idaresindeki 34 HU 2706 plakalı otomobil ile O.K. yönetimindeki 57 AAF 139 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü O.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

İlgili Haberler

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:49:11. #1.15#
title