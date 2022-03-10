İSTANBUL (AA) - Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişine izin verilmeyecektir" ifadesine yer verildi.