Kocaeli'den İran'ın sıfır noktasına kültür ve sosyal tesis hizmeti

Kocaeli'den İran'ın sıfır noktasına kültür ve sosyal tesis hizmeti Kocaeli'nin Darıca Belediyesince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kocaeli'den İran'ın sıfır noktasına kültür ve sosyal tesis hizmeti

HAKKARİ - Kocaeli'nin Darıca Belediyesince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi ile kardeş belediye olan Kocaeli Darıca Belediyesi, beldenin Güvenli Mahallesi'nde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı. İlk olarak Esendere Belde Belediyesinde Başkan Dırbaz Büyüksu'nun makamında bir araya gelen, Darıca Belediye Başkan Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindekiler, bir süre yapılan görüşme sonrası karayolu ile Güvenli Mahallesine geçtiler. Güvenli Mahallesinde bir takım ziyaretlerde bulunan protokol üyeleri daha sonra törenin olduğu alana geçtiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurban kesiminin ardından temeli atılan tesisin açılış törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz büyüksu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen katıldı.

Beldenin hizmetkarı olduğunu, var oldukça tüm gücüyle beldeye hizmet edeceğinin altını çizen Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Darıca Belediyesinin yapacağı tesis beldede unutulmaz bir eser olacak. Bu gönülden desteği ve sıcak kardeşliği kelimelerle anlatmak mümkün değil. Şimdi biz daha iyi ve daha diriyiz, çünkü biz Türkiye'yiz. Bizim için mesafelerin, dilin, rengin önemi yoktur. Kardeşliğimiz baki kalacaktır. Sınırda hizmet var, hizmette sınır yoktur. Bu duygularla temelini attığımız bu eserimizin kudretimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Esendere Belde halkının Dırbaz Büyüksu'yu Belediye Başkanı olarak seçerek doğru bir tercih yaptığını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Başkan Dırbaz Büyüksu'nun beldenin refahı için çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Hükümetimizin ve bizim desteklerimizle Esendere şahlanacak. Esendere halkına yakışan, güzel hizmetlerde bulunacağız. Bu proje de bunlardan bir tanesidir. Böyle güzel bir projenin yapım aşamasında emekçi kardeşlerimizin de inşaatı kazasız belasız bitirmelerini temenni ediyoruz. Bu güzel tesisin Esendere halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek