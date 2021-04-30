Kocaeli'den İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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Kocaeli'den İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kocaeli'den İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'den Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemesi taşıyan 6 tır yola çıktı.

Kocaeli'den Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemesi taşıyan 6 tır yola çıktı.

Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şubesi öncülüğünde İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi toplandı.

Belediye binası önünde gerçekleşen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini belirtti.

Büyükgöz, "Bu yardımları Rabb'imizin rızasını kazanmak, bize emrettiği emirleri en güzel şekilde yerine getirmek için yapıyoruz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şükrü Çakır da Kocaeli genelinde yapılan çalışmada, kentteki belediyelerin katkılarının büyük olduğunu belirterek, Kocaelilerin yardım konusunda her zaman üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de "halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla yola çıktıklarına işaret ederek, imece usulüyle toplanan yardımların Suriye'deki mazlumlara ulaştırılacağını aktardı.

İlçe Müftüsü Recep Apaydın'ın okuduğu duaların ardından yardım tırları İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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