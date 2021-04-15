Kocaeli'den İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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Kocaeli'den İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kocaeli'den İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şubesi öncülüğünde, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şubesi öncülüğünde, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Çayırova Belediyesi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, desteklerinden ötürü Çayırova halkı ve Gebze Belediyeler Birliğine teşekkür etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda, gönül coğrafyasında yaşayan vatandaşlara yardımda bulunmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

Daha sonra Çayırova İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı duaların ardından 3 yardım tırı, İdlib'e uğurlandı.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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