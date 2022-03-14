Kocaeli'den gönderilen mobil yemek tırı Ukrayna sınırına ulaştı - Haberler

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Kocaeli'den gönderilen mobil yemek tırı Ukrayna sınırına ulaştı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'den gönderilen mobil yemek tırı Ukrayna sınırına ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Romanya-Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına yemek dağıtımına başladı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Romanya- Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına yemek dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den 10 Mart'ta uğurlanan belediye iştiraklerinden Antikkapı AŞ bünyesindeki tır, AFAD gözetiminde Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret bölgesinde konuşlandı.

Mobil tırda pişirilen yemekler, AFAD tarafından mültecilere ve görevli personele dağıtılıyor.

Günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemeğin üretilebildiği araçta, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.

Tır, dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Yemek Tarifi, Romanya, Ukrayna, Kocaeli, Güncel, Haberler

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