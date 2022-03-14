Kocaeli'den gönderilen mobil yemek tırı Ukrayna sınırına ulaştı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Romanya-Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına yemek dağıtımına başladı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Romanya- Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına yemek dağıtımına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den 10 Mart'ta uğurlanan belediye iştiraklerinden Antikkapı AŞ bünyesindeki tır, AFAD gözetiminde Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret bölgesinde konuşlandı.
Mobil tırda pişirilen yemekler, AFAD tarafından mültecilere ve görevli personele dağıtılıyor.
Günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemeğin üretilebildiği araçta, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.
Tır, dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022