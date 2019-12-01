Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği
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Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.

01.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:10
Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği

1. 'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangın için 2 su tankeri, 2'de çok amaçlı yangın merdiveni olmak üzere 4 araç gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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