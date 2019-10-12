Kocaeli'den Barış Pınarı Harekatına 15 bin Fetih Suresi

12.10.2019 15:45

KOCAELİ (İHA) –TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik geçtiğimiz Salı günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kocaeli'de 15 bin Fetih Suresi okundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 15 bin Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi'nin okunmasına KO-MEK'te eğitim gören kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Usta öğreticiler ve yöneticilerin de katıldığı Fetih Suresi okumalarının ardından topluca Türk Ordusu'nun zaferi için dualar edildi. Bir gün gibi kısa süre içinde toplam 15 bin adet Fetih Suresi okundu.



Öte yandan dünkü Cuma Namazı öncesinde okunan Fetih Sureleri'nin duası yapıldı. Fuar Camii'ndeki Cuma namazı öncesinde eller semaya kalkarak, hep birlikte Mehmetçik için dua edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA