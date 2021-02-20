Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
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Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği

20.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:38
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nın çevresi bir süredir bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Baraj çevresindeki ağaçların karla kaplanması ve Samanlı Dağları'nın ardından süzülen güneş ışıkları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgede bulunan Şehitler Tepesi'ndeki dev Türk bayrağının beyazlar içinde dalgalanması da vatandaşlara görsel şölen sundu.

Öte yandan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 36'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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