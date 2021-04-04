Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine çıktı.

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, baraj kapaklarının su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Barajda su miktarı 50 milyon metreküp, yani yüzde 98 seviyesini buldu. Anlık su girişi karların erimeye başlamasıyla saniyede 20 metreküpe ulaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları saat 13.00 gibi açıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:24:37. #1.15#
title