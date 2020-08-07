Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyede
KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
07.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:46
KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 7 kişi, gözaltına alınırken, bir miktar sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain, esrar, ecstasy hap ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA