Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
30.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:11
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonunda ilçede ikamet ettiği belirlenen F.G. ve E.Ç, operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA