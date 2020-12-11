Kocaeli'deki trafik kazası güvenlik kamerasında
11.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:46
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 34 ABU 585 plakalı ekmek taşıyan hafif ticari araçla E.B. yönetimindeki 41 VF 218 plakalı hafif ticari araç, Osmanyılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kontrolden çıkan ekmek taşıyan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarptı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralananın olmadığı kaza anı yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal