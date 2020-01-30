Kocaeli'deki trafik kazası

30.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:20

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Cabbar Yula hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan Cabbar Yula (25), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yula'nın, ilçedeki bir pasta fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Dün D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Şahin Yula idaresindeki 41 DH 229 plakalı otomobil ile Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik bağlantı yolu mevkisinde Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA