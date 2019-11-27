Kocaeli'deki trafik kazası

27.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'nde ikamet eden Pembe Akın (64), 16 Eylül'de Tavşantepe Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada bir motosikletin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza gününden bu yana Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Akın, yaşamını yitirdi.

Akın'ın cenazesi, Kalemci Köy Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA