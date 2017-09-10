Kocaeli'deki Trafik Kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Şahinde Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, dün Beylikbağı Mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde Mecnun Küçük'ün (34) kullandığı 34 DD 8086 plakalı otomobil ile Resul Kaya yönetimindeki 34 LP 5980 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5'i aynı aileden 6 kişiden biri olan 59 yaşındaki Şahinde Küçük, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Küçük'ün cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Küçük ailesinin bir yakınlarının düğünü için İstanbul'dan Gebze'ye geldikleri öğrenilmişti.