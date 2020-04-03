Kocaeli'deki tiyatro oyunları "online" izlenebilecek
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Şehir Tiyatroları, Kocaeli, Kültür Sanat

Kocaeli'deki tiyatro oyunları "online" izlenebilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmamaları amacıyla oyunlarını online ortama taşıyor.

03.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
Kocaeli'deki tiyatro oyunları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmamaları amacıyla oyunlarını online ortama taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan şehir tiyatrosunun, "Perdelerimizi Kapatmıyoruz" sloganıyla internet sitesi üzerinden tiyatroseverlerle buluşmaya devam ettiği kaydedildi.

Geçen hafta Shakespeare'in yazdığı ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen "Macbeth" oyununu "http://tiyatro.kocaeli.bel.tr" adresinden binlerce tiyatroseverin izlediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehir tiyatroları, vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmaması adına oyunlarını web sitesi üzerinden yayınlamaya devam edecek. Koronavirüsün yayılmaması için alınan önlemlerin yanı sıra 'Evde Kal Kocaeli' sloganıyla insanların evden çıkmamasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültürel ve sosyal hayattan da uzaklaşmasını istemiyor. Bu nedenle 'http://tiyatro.kocaeli.bel.tr' adresi üzerinden şehir tiyatrosunun en sevilen oyunlarını evlere konuk ediyor. Bu hafta sonu da tiyatroseverler için iki yeni oyun geliyor. 4 Nisan Cumartesi günü saatler 20.00'yi gösterdiğinde web sitesi üzerinden Jules Verne'nin eseri '80 Günde Devr-i Alem' tiyatroseverlerin evine konuk olacak. 5 Nisan Pazar günü ise 'Otobüs Durağında Üç Bencil' oyunu saat 14.00'te çocuklarla evlerinde buluşacak. Oyunlar, web adresi üzerinden yayınlanacak ve tekrarı olmayacak."

Açıklamada, birçok kere sinema ve tiyatro sahnesine taşınmış Jules Verne'in 1872 yılında yazdığı ünlü romanı "80 Günde Devr-i Alem"in seyirciden tam not aldığı, oyunda 5 oyuncunun düzinelerce farklı role hayat verdiği aktarıldı.

"Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunun ise yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde adını duyuran Özer Tunca'nın yazıp yönettiği belirtilen açıklamada, oyunun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarla dikkati çektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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