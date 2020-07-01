Kocaeli'deki TFF 3. Lig takımları, federasyonun liglerin oynatılmaması kararını destekliyor Kocaeli'nin TFF 3. Lig'de mücadele eden takımları Kocaelispor, Gölcükspor ve Belediye Derincespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 3. Lig'in oynatılmaması kararına desteklerini açıkladı.

Kocaeli'nin TFF 3. Lig'de mücadele eden takımları Kocaelispor, Gölcükspor ve Belediye Derincespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 3. Lig'in oynatılmaması kararına desteklerini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor'un başkan vekili ve basın sözcüsü Murat Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce TFF'ye liglerin oynanması ve tescil edilmesi konusunda görüş bildirdiklerini söyledi.

Liglerin oynanmamasının çok doğru bir karar olduğunu aktaran Barış, "Doğru bir karar verildi çünkü ligde her kulübün yeterli tesisi ve maddi imkanı yok. Biz bu konuda hem stat hem de maddi açıdan ligdeki en hazır kulübüz. Buna rağmen lig oynanmasın istiyorduk. Grupta 14 puan farkla lideriz ve bir maç kazandığımızda şampiyonduk. Bence TFF doğru bir karar verdi." ifadelerini kullandı.

Barış, yapılan toplantıda grupta lider konumdaki takımların şampiyon ilan edilmesinin de konuşulduğunu dile getirerek, "Şampiyonluğumuzu ilan edeceklerini düşünüyoruz. Geri kalan play-off ile ilgili kararı birkaç gün içinde duyuracaklarına dair duyum aldık. İlk hedefimiz bu ligden çıkmaktı. Lig tescillenince daha da yaşayacağız ama bu saatten sonra farklı karar çıkmayacağını düşünüyoruz. Her sene bir üst lige çıkarak Kocaelispor'u hak ettiği yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Bülent Baturman: "Ülke olarak insan sağlığını önceleyen bir yapımız var"

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Belediye Derincespor'un teknik direktörü Bülent Baturman da TFF'nin olması gereken bir karar aldığını belirterek, TFF'nin bu kararı daha önceden alması gerektiğini söyledi.

Ülke olarak insan sağlığını önceleyen bir yapıları olduğunu ifade eden Baturman, şunları kaydetti:

"Bu süreç liglerin oynanmamasını gerektiren bir süreç. Ülkemizde koronavirüs vakaları var. TFF 3. Lig'de bazı kulüplerin tesisleri ve diğer imkanları yeterli değil. Sağlık açısından gereken düzenlemeleri birçok kulübün uygulayabilecek durumu yok. TFF 3. Lig'deki belki de yüzde 20'si sağlık açısından alınabilecek düzenlemeleri yapabilir. Son olarak Bilim Kurulunun aldığı karar sonrası liglerin oynanmaması kararı olumludur ama geç alınmış bir karardır. İnsanların ve oyuncuların sağlıkları düşünülerek var olan statü içinde ligin tescil edilerek sonlandırılması en mantıklı şey diye düşünüyorum."

Hüseyin Çardak: "TFF 'hayırlı' bir karar verdi"

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'un kulüp başkanı Hüseyin Çardak da kendilerinin ligin oynanmaması yönünde daha önce görüş bildirdiklerini aktararak, "TFF 'hayırlı' bir karar verdi" dedi.

Havaların sıcak olmasından dolayı antrenman yapmak da zorluk yaşadıklarını belirten Çardak, temmuz ayında liglerin oynanmasının zaten zor olduğunu aktardı.

Kaynak: AA