Kocaeli'deki tarihi Mimar Sinan Köprüsü restore edilecek Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 600 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Köprüsü'nün restore edileceği bildirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 600 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Köprüsü'nün restore edileceği bildirildi.

Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hamza Şayir'in önceki gün vali yardımcıları Osman Ekşi ve Suat Yıldız, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müze Müdürü Serkan Gedük, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile tarihi köprüde inceleme yaptığı belirtildi.

Şayir'in görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dilovası, tarihi ve kültürel anlamda önemli bir yere sahiptir. Sanayinin arasında sıkışıp kalan tarihi Mimar Sinan Köprümüz 600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Adeta Dilovası'nın simgesidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 65 metre uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Köprümüzün gelecek kuşaklara daha iyi şekilde kalması için başlatılan restore çalışmasında sona gelindi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restore çalışması inşallah kısa sürede başlayacak ve Mimar Sinan Köprümüz eski tarihi ihtişamına kavuşmuş olacaktır."

Kaynak: AA