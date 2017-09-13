Kocaeli'deki Taraftar Kavgası Davası

Kocaeli'de taraftarlar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin, 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Avcılı, başka bir suçtan tutuklu olan müşteki Hakan Kaptan ve taraf avukatları katıldı.



Müşteki Kaptan, maça gitmek için otobüse bindiklerini, bu sırada maktule bir grubun saldırdığını ve taraftar grubu lideri Özgür Taşkıran'ın grubu ayırmaya çalıştığını söyledi.



Kendisinin de tartışma esnasında bacağından yaralandığını ancak yaralayan kişiyi görmediğini aktaran Kaptan, "Daha sonra yaralayanın müşteki sanık Doğan Adıgüzel olduğunu öğrendim. O günden sonra bu şahsın tehditlerini sürdürmesi nedeniyle aramızda bir olay meydana geldi. Adıgüzel'i yaralamadan dolayı şu an tutukluyum. Ancak bir şikayetim yok." ifadelerini kullandı.



Kaptan, kavgada hayatını kaybeden Serhat Boz'u kimin bıçakladığını ise görmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazının beklenmesine ve sanık Avcılı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'de oynanacak Altay-Kocaelispor maçına otobüsle gitmek için Perşembe Pazarı Alanı'nda, 19 Martta bir araya gelen grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda yaralanan Serhat Boz (27), Hakan Kaptan (27) ve Okan Örçen (25) çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Serhat Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Adıgüzel, Serhat Avcılı ve Semih Balta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Avcılı tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.