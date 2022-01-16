Kocaeli'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde dün Pirireis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde çıkan silahlı kavgada, Dinçer Solhan'ı (42) tabancayla öldürdüğü belirlenen E.A. (24), polis ekiplerince İstanbul'da gizlendiği adreste yakalandı.
Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki ifadesinde, Solhan'la aralarında geçmişe dayanan husumet olduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri