Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti

08.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:22
Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 19 gün önce çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 19 gün önce çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta 20 Ekim'de evinin balkonunda oturduğu sırada çıkan silahlı kavgada tüfekle başından ağır yaralanan Taner Çakmak (33), Başiskele'de tedavi altında olduğu özel hastanede hayatını kaybetti.

Çakmak'ın cenazesinin, memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Körfez ilçesinde 20 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Çakmak başından yaralanmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. (30) ve arkadaşı F.K. (50) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

Kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Şişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandı
Son dakika: Şişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irmak Ünal Yıldız Tilbe Demet Özdemir Münir Nurettin Selçuk
Spor Can Bartu Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Türk Kasım Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 10:22:47. #1.14#
title