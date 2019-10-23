Kocaeli'deki silahlı kavga

23.10.2019 12:14

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahların kullanıldığı kavgada ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Polis ekiplerince, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu arada silahlardan çıkan mermi ve saçmaların etraftaki araç ve binalara zarar verdiği görülmüştü.

Kaynak: AA