Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı
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Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

03.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:39
Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde koydaki çöpler toplandı.

Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bölgeyi vatandaşların hizmetine temiz bir şekilde sunup ve bu şekilde de bulmak istediklerini belirterek, "Doğayı ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Bu güzelliklerden temiz olarak faydalanmak herkesin hakkı bunu unutmamak lazım." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de AÇA tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sardala Koyu'nda temizlik yaptıklarını ifade etti.

Farkındalık oluşturmak üzere etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Önem, ekiplerle çöpleri toplayarak ayrıştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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