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Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki sanayi tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerine ilişkin, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı.

Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı
09.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:22

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki sanayi tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerine ilişkin, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, bazı fabrikalarda bilinenden çok daha fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için Gebze'de Kovid-19 Tanı Merkezi kurulduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, bu merkezde sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapıldığını ifade etti.

Zeytinoğlu, sanayi kuruluşlarında yapılan tarama testlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Rakamların gösterdiği gerçek sonuç bu. Öte yandan Kocaeli'de yapılan antikor testleriyle bağışıklık oranının yüzde 1,54 olduğu da ortaya çıktı. Açıkladığımız test sayılarının dışında, kamuoyunu yanıltarak kafa karıştıracak şekilde paylaşılan test sonuçlarını içeren rakamlara itibar edilmemesi gerekir."

"Bu testler Kocaeli için büyük önem taşıyor"

Zeytinoğlu, KSO öncülüğünde başlatılan projeyle fabrikalarda çalışanlardan örnekler alınmasıyla semptomsuz vakaları tespit imkanı veren PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının, Türk sanayisi için bir ilk olduğunu vurguladı.

Bu testlerin Kocaeli sanayisi ve halkı için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "PCR testleri hastalığı erken aşamada yakalama imkanı sağlıyor. Hastalığın olumsuz etkileri daha kontrollü yönetilebiliyor. Bölgemizde üretim yapan firmalarımız da üretimlerine kesintisiz devam edebiliyor. Aynı zamanda erken aşamada tespit bulaş riskini de azaltıyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, KSO'nun yaptığı bu girişimin Türkiye'nin salgınla mücadelesine önemli katkı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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