Kocaeli'deki sanayi kuruluşları depreme karşı tedbirli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptıkları deprem eğilim anketine göre, kentteki firmaların yüzde 94'ünün olası depreme karşı Acil Durum Eylem Planı'nın bulunduğunu bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptıkları deprem eğilim anketine göre, kentteki firmaların yüzde 94'ünün olası depreme karşı Acil Durum Eylem Planı'nın bulunduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde 18 bin 373 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 48 bin 901 kişinin yaralandığını ve 364 bin 905 konut ve iş yerinin hasar gördüğünü anımsattı.

Oda üyesi firmaların farkındalıklarını anlamak için deprem eğilim anketi yaptıklarına dikkati çeken Zeytinoğlu, "Firmalarımızın olası deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; yüzde 94'ünün Acil Durum Eylem Planı olduğunu, yüzde 39'unun makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, yüzde 46'sının tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını ve yüzde 55'inin yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Ankete verilen cevaplara göre firmaların büyük çoğunluğunun depreme hazırlıklı olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, depremden sonra inşa edilen iş yeri ve fabrikalarda yeni mevzuatlara uygun yapıldığı için zaten gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

"Afet yönetimi çok önemli"

Zeytinoğlu, büyük depremin artçılarının 1 yıldan uzun sürebildiğini, bu durumun, iş sürekliliğinde önemli kesintilere yol açtığını dile getirerek, afet yönetiminin çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Bu bilinç ve sorumlulukla Oda olarak olası afetlere yönelik birçok çalışma yapıp girişimlerde bulunduklarını aktaran Zeytinoğlu, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemi, deprem sonrasında artan engelli sayısının farkındalığıyla 'Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi' projesi, AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden olan SEVESO ve ATEX çalışmalarımız, Proses Emniyeti Sempozyumu ile Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliğimiz oldu. APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini 1989 yılında başlattık. Ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu çalışmamızı AFAD iş birliğiyle yakın zamanda geliştireceğiz. SEVESO kapsamında olan tüm firmaları bu ağa dahil etmeyi hedefliyoruz. Diğer bir projemiz olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde ise şu an 135 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz."

Zeytinoğlu, üzerinden 22 yıl geçse de depremin acısının hala yüreklerinde olduğunu ifade ederek, depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili çalışmalarda firmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay