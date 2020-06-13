Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi

Sanayi kenti Kocaeli'de, başta şehir hastanesi inşaatı olmak üzere pek çok sağlık yatırımının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi
13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:11

Sanayi kenti Kocaeli'de, başta şehir hastanesi inşaatı olmak üzere pek çok sağlık yatırımının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Sanayi kenti Kocaeli, sahip olduğu sağlık tesisleri ve devam eden sağlık yatırımlarıyla bu alanda ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan yatırım ve proje çalışmaları ile kentte yeni sağlık merkezleri hizmete açılıyor. Böylece yeni yatırımlarla vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün yükseliyor.

Türkiye'de mart ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentteki sağlık yatırımları hız kesmedi. Yapımı devam eden projeler arasında hastaneler, 1. basamak sağlık kompleksleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve acil sağlık istasyon inşaatları yer alıyor.

Kent tarihinin en büyük sağlık yatırımı: Kocaeli Şehir Hastanesi

Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun kenarında konumlandırılan Kocaeli Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak bölgenin en büyük ve işlevsel hastanesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 1218 yatak kapasiteli 6 hastaneden oluşan devasa sağlık kampüsü, tamamlandığında 5 bin çalışanıyla günlük 15 bin 700 vatandaşa sağlık hizmeti sunacak.

Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak nitelendirilen merkezde çok sayıda özellikli sağlık hizmeti yüksek teknolojik cihazlarla sunulacak.

AMATEM ve ÇEMATEM'in yüzde 40'ı yapıldı

Kentte yapımı devam eden önemli sağlık yatırımları arasında 50 yataklı AMATEM ile 30 yataklı ÇEMATEM projeleri bulunuyor.

Sağlık Bakanlığınca yapımı aralıksız devam eden merkezlerde alkol ve uyuşturucu bağımlıları tedavi edilerek, sosyal hayata yeniden kazandırılacak. Yüzde 40'ı tamamlanmış durumda olan merkezlerde, il dışından gelecek hastalar da faydalanacak.

112 Acil Sağlık istasyonları

İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilen 5 adet 112 Acil Sağlık istasyonun yapımı da hızla sürüyor.

Acil sağlık hizmetlerinin sunumu, bu merkezlerin tamamlanmasıyla yer aldıkları bölgelerde dakikalar içinde yapılabilecek.

Gelecek günlerde 5 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ihalesine daha çıkılacak. Böylece Kocaeli Valiliğince şehre toplam 10 yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu kazandırılmış olacak.

Gölcük'te yoğun çalışma

Sağlık Bakanlığı tarafından Gölcük'te inşaatı süren 300 yataklı yeni devlet hastanesinin yüzde 52'si tamamlandı.

İnşaat çalışmaları sona yaklaşan ve gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasında hastalara diyaliz ve poliklinik hizmetleri sunulacak.

İnşaatı İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Gölcük 1. Basamak Sağlık Kompleksinin gerçekleşme oranı da yüzde 56'ya ulaştı.

Kompleks içerisinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, 112 Acil Sağlık İstasyonu gibi önemli merkezler yer alıyor.

Karamürsel'de yatak sayısı 87'ye yükselecek

Karamürsel Devlet Hastanesi ek hizmet binası projesi için İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ihalenin sonuçlanmasıyla hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları başlayacak. Ek binada 30 yataklı servis, 7 yataklı yoğun bakım, 14 poliklinik odası, endoskopi merkezi, idari birimler, konferans ve eğitim salonları yer alacak. Proje tamamlandığında Karamürsel Devlet Hastanesinin yatak sayısı 87'ye çıkacak.

Kartepe'de hizmet verecek olan Toplum Tuh Sağlığı Merkezi'nin yapımı da tüm hızıyla devam ediyor.

1. Basamak Sağlık Kompleksleri

Darıca ve Gebze ilçelerinde 1. Basamak Sağlık Kompleksleri ile vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet almaları hedefleniyor.

Yatırım programında yer alan Darıca 1. Basamak Sağlık Kompleksi hizmet binası Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihale edildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak kompleksin içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Fevzi Çakmak Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Bayramoğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek.

İçerisinde Gebze Yenikent Sağlıklı Hayat Merkezi, Dicle Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu yer alan Gebze 1. Basamak Sağlık Kompleksinin yapımına da ihalenin sonuçlanmasının ardından başlanacak.

Kocaeli'de devam eden yatırımların yanı sıra tüm ilçelerde planlanan çeşitli sağlık yatırımlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

Kentte yakın zaman içerisinde yatırıma alınması beklenen projeler şöyle:

"Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 65 Üniteli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde 200 Yataklı Çayırova Devlet Hastanesi, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde Akse Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Toplum Sağlığı Merkezi ve Şehit Kaan Emre Aile Sağlığı Merkezi, Kocaeli 75 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi'nde Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde Tuana Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Kuzey Aile Sağlığı Merkezi, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde İzmit 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 50 Ünitli Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Haber
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Fatma Girik Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Can Bartu Ozan Tufan Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:14:39. #1.14#
title