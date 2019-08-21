Kocaeli'deki sağanak

21.08.2019 12:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte gün boyu devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale etmek için 103 noktada 465 personel görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 103 noktada 465 personelin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Kocaeli genelinde etkili olan, metrekareye 40 kilogram yağmurun düştüğü yağışlı havaya rağmen Büyükşehir Belediyesinin yaptığı altyapı çalışmaları sayesinde sabah saatlerinden itibaren kentte büyük çapta olumsuzluklar yaşanmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belirli noktalarda meydana gelen lokal olaylara teyakkuz halindeki ekiplerin anında müdahale ettiği vurgulanarak, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezinde (KAFKOM) oluşturulan kriz masasında tüm ilçelerdeki çalışmaların yakından takip edildiği belirtildi.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış boyunca Kocaeli İtfaiyesinden 20, Zabıta Daire Başkanlığından 15 ve İSU Genel Müdürlüğünden de 24 ekibin sahada yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesinden 215, İSU'dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor."

Kaynak: AA