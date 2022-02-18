Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat'ta, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri ve yurda giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu ile PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Biri yabancı uyruklu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece ceza evine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirilmişti.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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