Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede
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Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:56
Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine getirildi.

Üzerilerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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