Kocaeli'deki otobüsler 1 yılda 26 milyon kilometreden fazla yol yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı otobüsler, geçtiğimiz yıl 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat ederek vatandaşlara hizmet verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı otobüsler, geçtiğimiz yıl 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat ederek vatandaşlara hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark geçen yıl "önce sağlık, sonra yolculuk" sloganıyla otobüs seferlerini artırdı.

UlaşımPark, geçen yıl toplamda 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat ederek vatandaşlara ulaşım hizmeti sağladı.

Otobüsler, 2018'de 748 bin 608, 2019'da 912 bin 316, 2020'de ise 930 bin 626 sefer yaptı. 336 doğal gazlı otobüsle 12 ilçenin tamamında ulaşım hizmeti sunuldu.

Gerçekleştirilen seferlerle 16 milyon 274 bin 132 yolcu, gitmek istedikleri yere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız