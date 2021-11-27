Kocaeli'deki Ormanya'da "Mantar Avı" ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması - Haberler
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Kocaeli'deki Ormanya'da "Mantar Avı" ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Kocaeli'deki Ormanya'da

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, doğaseverlerin zehirlenmelere karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla "Mantar Avı" etkinliği gerçekleştirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, doğaseverlerin zehirlenmelere karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla "Mantar Avı" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 30 doğasever ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak'ın katılımıyla Ormanya'da düzenlendi.

Hasır sepetlerle Ormanya'da yürüyüşe geçen katılımcılar, 20'ye yakın mantar türüne rastladı.

Kara ebişke, köygöçüren, tellice, bal, kükürt öbeği, russula, çayır, puf, şemsiye, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı gibi türleri gözlemleyen doğaseverler, mantarları dikkatlice topladı.

Etkinlikte konuşan Bacak, mantar konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Mantarda şaka yoktur. 'Yüzde 99,9 eminim.' diye bir şey yoktur. Yüzde 100 emin olmak gerekir, yoksa o mantar sizi öldürebilir." ifadesini kullandı.

Doğaseverler daha sonra şef Naif Bagi'nin hazırladığı mantar yemeklerinin tadına baktı.

Kocaeli'deki Ormanya'da Mantar Avı ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

Kocaeli'deki Ormanya'da Mantar Avı ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

Kocaeli'deki Ormanya'da Mantar Avı ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

Kocaeli'deki Ormanya'da Mantar Avı ile zehirlenmelere karşı bilinçlendirme çalışması

Yoldaki cesede çarpmamak için manevra yapan tıra kamyon çarptı

Yoldaki cesede çarpmamak için manevra yapan tıra kamyon çarptı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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