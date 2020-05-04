Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti
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Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti

Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti
04.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:03

Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK), korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı sağlık hamlesinde 1 milyon maske üretti.

Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK), korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı sağlık hamlesinde 1 milyon maske üretti.

Mart ayının sonunda üretime 100 bin adet tıbbi maske ve 10 bin adet koruyucu ekipman dikimi hedefi ile başlayan KO-MEK, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı doğrultusunda kapasitesini arttırdı. Günlük kapasitesi 17 bin olan tıbbi maske üretimi, bu kapsamda günlük kapasitesi minimum 25 bin adet olacak şekilde yükseltildi. KO-MEK geçtiğimiz hafta sonunda üretilen maske sayısında 1 milyona ulaştı.

KO-MEK tıbbi maske üretiminin yanı sıra, yine sağlık çalışanlarının kullanması için, koruyucu ekipman olarak önlük ve tulum üretimini sürdürüyor. Tıbbi maskenin yanısıra günde 200 adet önlük ve 200 adet tulum üretimi yapılıyor. Üretilen maske ve koruyucu ekipmanlar gün içinde sterilizasyon işlemlerinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilerek buradan sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor. Maskeler sağlık çalışanlarının yanı sıra Emniyet, Jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dış birimlerinde görev yapan çalışanlarına da veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ürettiği maskelerinden, özellikle toplu taşımı kullanan ve bunun gibi kalabalık alanlarda bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aşı bulunana kadar maske takılmasının önemine yönelik uyarıları dikkat çekiyor. Bu uyarılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren büyük özen gösteriyor.

Kocaeli'deki meslek kursları 1 milyon maske üretti

Kaynak: İHA

Manşet

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