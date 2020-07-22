Kocaeli'deki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
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Kocaeli'deki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 5 kişinin de aynı aileden olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'deki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
22.07.2020 22:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:52

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 5 kişinin de aynı aileden olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barham idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İzmit Belediyesi'ne ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil ise yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon şoförü ise yaralanmadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.

Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Sıkıştıkları yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan ve Tuğba Kılıç'ın annesi Necla Barhan (55), babası Raşit Barhan (65) yaralandı.

Cenazeler morga kaldırıldı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı, kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanabildiği yolda yoğunluk oluştu. Ekipler tarafından yolda yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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