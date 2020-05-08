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Kocaeli'deki kahvehane işletmecilerine gıda kolisi dağıtıldı

Kocaeli'deki kahvehane işletmecilerine gıda kolisi dağıtıldı
08.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:54

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile bin 500 kahvehane işletmecisine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile bin 500 kahvehane işletmecisine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs nedeni ile faaliyetlerini durduran kahvehanecilere destek verildi. İlde faaliyet gösteren bin 500 kahvehane işletmecisine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile gıda kolisi dağıtıldı. Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer ve beraberindeki heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

Vatandaşların zor durumda kalmalarını önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Odamızın kıymetli başkanına ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Yardımların ulaştırılmasından takibine kadar çok hassas bir şekilde çalıştılar. Bugünler başta olmak üzere her fırsatta Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşmenin önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın,"En büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha da güçlendireceğiz. Ülkemizin ve Kocaeli'nin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek halkımızın bize olan güvenine layık olmak için çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerden sahadaki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına kadar her alanda hizmet üretmekle birlikte, vatandaşımızın beklentilerine cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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