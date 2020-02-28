Kocaeli'deki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

28.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:20

Kocaeli'de, 5 ton 720 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu hafta gerçekleştirilen ve 5 ton 720 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler M.Ş. ve S.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA