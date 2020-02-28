Kocaeli'deki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Kocaeli'deki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'de, 5 ton 720 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

28.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:20
Kocaeli'deki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

'de, 5 ton 720 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu hafta gerçekleştirilen ve 5 ton 720 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler M.Ş. ve S.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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