Kocaeli'deki Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 258 paket kaçak sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçiridi, bunlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Körfez Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bugüne kadar şüphelilerle ilgili olarak çeşitli tarihlerde yapılan 4 operasyonda toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği ve kaçakçılık faaliyetinde kullanıldığı tespit edilen 2 tır, 2 otomobil ve 1 kamyonete el konulduğu bildirildi.