Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün ilçedeki bir araçta yapılan aramada, 26 kolide 104 bidonda 520 kilogram etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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