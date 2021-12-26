Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün ilçedeki bir araçta yapılan aramada, 26 kolide 104 bidonda 520 kilogram etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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