Kocaeli'deki havuzlar İSU kontrolü altında Kocaeli'de bulunan havuzların su değeri kontrolleri, İSU bünyesinde son teknoloji ile kurulan laboratuvarlarda yapılıyor.

Kocaeli'de bulunan havuzların su değeri kontrolleri, İSU bünyesinde son teknoloji ile kurulan laboratuvarlarda yapılıyor.

İçme suyu, atıksu, arıtma çamuru alanlarında kurum ve kuruluşların yanısıra şahısların özel talepleri üzerine alınan numunelere deney ve analiz hizmetleri sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bünyesinde yer alan ve son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılan Uluslararası Akredite Merkez Laboratuvarında havuz suyu analizleri hizmeti verilmeye başladı. İnsanların sağlığı için hizmetler ürettiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, havuz suyu analiz hizmeti ile birlikte başta Kocaeli olmak üzere çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde havuzu bulunan herkese hizmet vereceklerini söyledi.

Küresel salgın ile birlikte sağlıkta koruma ve önlemlerde ön plana çıktı. Pandemiden dolayı tatile çıkamayan vatandaşlar, yaşadıkları alanlarda bulunan havuzlardan yararlanabiliyor. Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğunun tespiti, yüzme havuzu suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle kalite standartlarının belirlenmesi ve dezenfeksiyon işleminin etkinliğinin izlenebilmesi için havuz sularının düzenli olarak analiz edilmesi gerekiyor. Dezenfeksiyon ve analiz yapılmayan havuzlarda da mikrobiyolojik kirlilik olarak mantar, kulak iltihabı, alerji gibi hastalıkların görülmesine, kimyasal kirlilik olarak birçok hastalığa sebep oluyor.

Havuz suyundan kaynaklı hastalıkların önlenmesi adına havuz suyu parametrelerinden TS EN ISO/IEC 17025 standardından akreditasyonu bulunan İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarında, havuz suyu analizleri hizmeti verilmeye başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesine ait havuzların düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve numuneler alınarak İSU Merkez Laboratuvarı'nda analizlerinin yapılarak kontrollerinin sağlandığını söyledi. Küresel salgın koronavirüs ile birlikte sağlık ve önlemlerin zorunluluk haline geldiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, özel havuzların sürekli kullanımından dolayı insanların sağlığına tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Başkan Büyükakın, "Sanayi ve turizm kenti şehrimizin birçok bölgesinde yer alan sitelerde, toplu konut alanlarında, villalarda havuzlar bulunmakta. Buralarda bulunan havuzlar, yaz sıcaklıklarına göre insanlarımız tarafından yoğun olarak kullanılmakta. Ancak pandemi sürecinde bu tür havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmeleri, kullanılan suyun da sürekli olarak analizlerinin yapılarak takip ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İSU Genel Müdürlüğü'müzün Merkez Laboratuvarı'nda olarak gerek şehrimizde gerekse çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde insanlarımıza havuz suyu analiz hizmeti vermeye başladık. İnsanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Sağlıklarını düşünen her vatandaşımızın bu hizmette yararlanacaklarını düşünüyorum" dedi.

Havuzları için analiz yapmak isteyenler İSU Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki laboratuvar sayfasında yer alan analiz başvuru dilekçesi ile başvurabilecek. Ücretli olan analiz hizmetlerinin devamlılık arz eden analiz talepleri söz konusu olduğunda İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'ne istinaden karşılıklı hizmet protokolü düzenlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA