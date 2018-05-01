Kocaeli'deki Gasp İddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri bir evde yaşı kadını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gaspçıları azmettirdiği öne sürülen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden Melek Vonal'in (66), kendilerini kargocu olarak tanıtıp evin kapısını açtıran kar maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra imitasyon takıların gasbedilmesiyle ilgili soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çetenin azmettiricisi olduğu öne sürülen T.D. (36) isimli kadın İstanbul Küçükçekmece'de, B.A. (29), İ.Y. (35) ve U.K. (31) İstanbul Sancaktepe'de ve T.D'nin kuzeni T.S. (29) ise İzmit'te gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.D'nin ev sahibi Fatma Vonal ile yakın arkadaş oldukları, gasp olayını kendisinin planladığı ve sitenin güvenlik kapılarının şifrelerini şüphelilere kendisinin vererek evdeki ziynet eşyalarının yerlerini söylediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.S'nin benzer suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan diğer şüpheli İ.Y'nin de benzer suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay

Evinde tek başına bulunan Melek Vonal'a (66), kendilerini kargocu olarak tanıtan kar maskeli 2 kişi, boğazına bıçak dayadıkları kadını darbederek, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, evdeki ziynet eşyalarını çalmıştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan MOBESE, PTS ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin İstanbul'dan gelerek sabah saat 08. 00-10.15 arasında site çevresinde dolaştıkları, evin kızı Fatma Vonal'ın evden çıkmasının ardından siteye gizlice girerek, olayı gerçekleştirdiklerini belirlemişti.



Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul Başakşehir'de düzenledikleri operasyonda olayla ilgili 3 ayrı suçtan sabıkalı S.T. (21), 23 ayrı suçtan sabıkalı K.T. (47), 10 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (42), 2 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (22) ve H.K. (48) isimli 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden A.Y. ve H.K. tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.