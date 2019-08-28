Kocaeli'deki fuhuş operasyonu

28.08.2019 21:02

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehitler Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.



Operasyon düzenleyen ekipler, İ.S. (48) ile erkek arkadaşı K.U'yu (31) gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA