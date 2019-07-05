Kocaeli'deki FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli daha yakalandı.

Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında önceki gün kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA