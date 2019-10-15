Kocaeli'deki evden hırsızlık iddiası

15.10.2019 17:04

Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, haziran ayında İzmit'te hırsızlık için girdikleri ve aralarında PTT başmüdürünün evinin de olduğu ikametlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan A.A'nın savcılık sorgusu tamamlandı.

Hırsızlık zanlısı A.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Benzer suçlardan 28 suç kaydı ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA