Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.