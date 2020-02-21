Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA