Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan E.K, H.E, E.E. ve M.M'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başiskele'de, 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.