Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'taki oto boya dükkanında çıkan ve Hızır Akgün'ün ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan E.İ. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan oto boya dükkanının işletmecisi E.İ. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hızır Akgün (34) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, Akgün'e pompalı tüfekle ateş etmişti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi suç aletleriyle yakalanmıştı.

Kaynak: AA